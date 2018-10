To jordskælv og en tsunami nær øen Sulawesi i Indonesien har skabt et stort behov for nødhjælp.

Jakarta. Over 840 mennesker er omkommet, og tusinder har behov for hjælp, efter at to jordskælv og en tsunami har ramt Indonesien nær øen Sulawesi.

Mandag anslår FN, at 191.000 mennesker har akut behov for nødhjælp.

Vurderingen stammer fra en opgørelse, som FN's kontor for nødhjælp, OCHA, har lagt frem.

Blandt de 191.000 er der ifølge OCHA 46.000 børn og 14.000 ældre. Mange af dem befinder sig angiveligt uden for de større byer på Sulawesi, hvor regeringen i Indonesien har fokuseret sin nødhjælpsindsats.

Mandag er frivillige begyndt at begrave lig i massegrave i øens hovedby, Palu. Ifølge de indonesiske myndigheder er 59.000 flygtet fra ødelæggelserne.

I øens mere fjerne og svært tilgængelige kroge kæmper redningsarbejdere og læger stadig med at komme frem til ofre.

De to jordskælv og den følgende tsunami har gjort stor skade på øens infrastruktur, og derfor har myndighederne svært ved at få udstyr frem, der kan gå ruinerne igennem i søgen efter overlevende.

Der er erklæret 14 dages undtagelsestilstand i landet. Her frygter myndighederne, at antallet af døde må opjusteres kraftigt de næste dage.

Selv om katastrofen indtraf fredag, er redningsfolk først nået frem til flere af de mindre landsbyer på øen. I byen Poboya er frivillige arbejdere blevet bedt om at forberede sig på at begrave op til 1300 ofre.

/ritzau/AFP