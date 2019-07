Det lykkedes torsdag ikke for Franky Zapata at krydse Den Engelske Kanal på et flyboard med jetmotorer.

Den franske opfinder Franky Zapata er torsdag styrtet ned i forsøget på at krydse Den Engelske Kanal på et flyboard med jetmotorer.

40-årige Zapata lettede torsdag formiddag fra Sangatte på den franske nordkyst lidt uden for byen Calais.

Turen over kanalen skulle have taget omkring 20 minutter. Cirka halvvejs var det planlagt, at Zapata skulle tanke brændstof på et skib.

Franskmanden ramte dog forbi den platform, der var monteret på skibet, og dermed lykkedes det ikke for ham at færdiggøre den spektakulære tur.

Han kom ikke noget til i styrtet, lyder det fra holdet bag Zapatas forsøg.

Zapatas flyboard er et form for flyvende bræt. Han vakte opsigt, da han tidligere i juli deltog i den årlige militærparade i Frankrigs hovedstad, Paris.

/ritzau/Reuters