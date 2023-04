Lyt til artiklen

Det er et helt specielt sted.

Og ikke på den gode måde.

Journalister fra The Wall Street Journal har talt med tidligere indsatte i det fængsel, som kollegaen Evan Gershkovich nu holdets fanget i.

De russiske myndigheder har sigtet journalisten for spionage.

Den amerikanske korrespondent Evan Gershkovich er blevet tilbageholdt for spionage i Rusland. Foto: DIMITAR DILKOFF Vis mere Den amerikanske korrespondent Evan Gershkovich er blevet tilbageholdt for spionage i Rusland. Foto: DIMITAR DILKOFF

I sidste uge blev han så ført til Lefortovo-fængslet i Moskva.

Andrej Soldatov er sikkerhedsekspert og journalist. Han er tidligere blevet afhørt flere gange i Lefortovo. Om stedet fortæller han blandt andet:

»Du kan ikke se noget, og du er helt alene. Der er ingen lyd, ingenting. Det driver dig til vanvid.«

Den oplevelse bakkes op af US Marine-veteranen Trevor Reed, der tilbragte fire dage i fængslet sidste år.

»Der var intet at høre overhovedet. Dette sted er så afskærmet, at jeg ikke engang ved, om andre fanger kunne have hørt mig, hvis jeg skreg,« siger han.

Ifølge Gershkovichs advokater er han lige nu sandsynligvis i karantæne, hvor han testes for diverse sygdomme. Det skal han være i op til to uger.

Lefortovo-fængslet er beliggende i grønne sidegader i et roligt område i det østlige Moskva. Men her hører idyllen også op.

Tusindvis af påståede spioner, dissidenter, forfattere, oprørere og andre politiske fanger har siddet her.

I sovjettiden truede fanger i andre ffængslerefter sigende med, at man opførte sig dårligt, ville man blive sendt videre til Lefortovo.

Fængselscellerne måler 2,70 gange 3.50 meter.

Lyset er tændt i cellerne hele dagen, og lysstyrken bliver skruet op om natten.

I 1986 tilbragte den amerikanske korrespondent Nicholas Daniloff 20 dage i Lefortovo anklaget for spionage.

Forleden skrev han i The The Wall Street Journal

»Her blev anbragt fanger, som Moskva ønskede at statuere som eksempler Til min korrespondentkollega Evan Gershkovich vil jeg sige: Hold modet oppe!«

Advokaterne fik først lov til at besøge Gershkovich efter, at han have været tilbageholdt i seks dage.

Dengang skrev chefredaktøren Emma Tucker i en mail til alle medarbejdere på The Wall Street Journal:

»Evans helbredstilstand er god, og han er taknemmelig for den store støtte, som han har fået fra hele verden.«