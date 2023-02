Lyt til artiklen

Den russiske krig har nu snart stået på i et år, men et element har indtil nu været næsten fraværende.

For de russiske kampfly har stort set ikke været på vingerne. Noget kunne dog tyde på, at det muligvis kan gå hen at ændre sig – men det vil være med 'en ekstremt høj risiko'.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Den seneste tid har vestlig efterretning og unavngivne kilder hentydet til, at Rusland skal have været i gang med at rykke sine kampfly tættere på grænsen til Ukraine.

Og det kan – efter sigende – være en indikation på, at russerne forbereder sig på at tage sine luftfartøjer i brug i krigen.

Men hvis det sker, kan det ende med at koste dyrt. Også for russerne selv.

Til Dagbladet forklarer den norske oberstløjtnant Palle Ydstebø, at han tvivler på, at der fremover vil være regelmæssige flyangreb fra russisk side:

»Det er simpelthen fordi, luftværnet på begge sider er så godt og tæt, at risikoen for at blive skudt ned, når man kommer med kampfly over frontlinjen, er ekstrem høj,« siger han.

Også lektor ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga, vurderer over for det norske medie, at chancen for, at Rusland vil benytte sit luftvåben mere aktivt fremover er relativt lav.

Det skyldes både – forklarer han – at det ukrainske luftforsvar i sig selv er effektivt, og at det muligvis er blevet endnu mere effektivt som følge af 'tilføjelsen af ​​vestlige luftforsvarssystemer'.

Dog forklarer Lars Peder Haga, at den situation dog kan blive ændret.

Særligt hvis der bliver stillet krav fra russisk side om fremgang i krigen op til årsdagen for den russiske invasion den 24. februar.

»Så kan de russiske luftstyrker blive presset til at tage større risici og udholde større tab,« forklarer han til Dagbladet.

Det vil også gøre situationen endnu mere udfordrende for Ukraine, da man så – for at dæmme op for luftangrebene – må bruge flere ressourcer på det, hvilket vil kunne betyde, at man har mindre ressourcer til at forsvare sig mod krydsermissilangreb, ligesom det kan gøre det sværere for ukrainerne at flytte og forsyne deres landstyrker langs fronten, vurderer Lars Peder Haga.