Det må være enhver flyttemands værste mareridt.

At skulle flytte en uformelig genstand til over 1,3 millioner danske kroner og smadre det.

For nogle flyttemænd blev mareridtet til virkelighed, da de smadrede et uerstatteligt piano. Det har musikeren Angela Hewitt, der ejede det håndlavede Fazioli-piano, afsløret, efter hun har brugt 10 dage på at sunde sig over den dårlige nyhed. Det skriver CNN.

Ulykken skete, da den verdensberømte pianist skulle have flyttet pianoet fra sit studie.

Angela Hewitt delte den dårlige nyhed på Facebook, hvor hun kommer med sine tanker om tabet af sit elskede piano, der var det eneste af sin slags i hele verden.

‘Jeg elskede det piano. Det var min bedste ven og ledsager. Jeg elskede det produkt, jeg kunne lave på det,’ lyder det i Facebook-opslaget, hvor hun også skriver:

‘Det gav mig mulighed for at udrette alt det, jeg ville. Nu er det her ikke længere.’

Til spørgsmålet om pianoet kan repareres, er svaret klart: Nej.

‘Det giver ingen mening økonomisk eller kunstnerisk at genopbygge pianoet. Det er kaput. Flyttemændene var selvfølgelig kede af det. De har været i branchen i 35 år og har aldrig oplevet sådan noget før,’ fortæller Angela Hewitt og slår fast:

‘I det mindste var der ingen, der kom til skade’.

En af de særlige ting ved pianoet var, at det havde fire pedaler.

Faktisk fortæller Angela Hewitt ifølge CNN, at det var det eneste piano af sin art med dette, men at hun i løbet af de næste måneder vil finde en erstatning for det tabte piano.