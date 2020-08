To flyttemænd fra Wales fik nok af en kunde, der nægtede at betale, og besluttede sig for at statuere et eksempel.

Efter at have brugt tre timer under høje temperaturer på at tømme en kundes hjem for affald og møbler, kunne flyttemændene pludselig ikke få fat på den kvinde, der havde bestilt flytningen.

»Efter mange timer, hvor vi blev sendt frem og tilbage mellem forskellige telefonnumre, måtte vi erkende, at vi var blevet snydt,« fortæller brødrene i et opslag på facebook, der er ledsaget af en video, som er gået viralt.

Til britiske metro.co.uk fortæller de to brødre Jonathan Morgen på 31 år og Calum Morgan på 27 år, der sammen har firmaet 'Cardiff Waste Removal & House Clearance', at de havde aftalt at fjerne alle ejendele fra en kvindes hjem for omkring 1.000 kroner, selv om det normalt ville koste omkring 1700 kroner.

De to brødre fra flyttefirmaet 'Cardiff Waste Removal & House Clearance' havde fået nok, da en kunde nægtede af betale og ignorerede deres opkald. (Foto: Cardiff Waste Removal & House Clearance) Vis mere De to brødre fra flyttefirmaet 'Cardiff Waste Removal & House Clearance' havde fået nok, da en kunde nægtede af betale og ignorerede deres opkald. (Foto: Cardiff Waste Removal & House Clearance)

Kvinden havde aftalt med brødrene, at hun ville vende tilbage med kontanter, men hun dukkede aldrig op, og brødrene opdagede, at hun havde blokeret deres telefonnumre.

Brødrene besluttede sig for at give kvinden en time til at svare, og ellers ville hun få alle sine ting retur, advarede de.

Og som sagt, så gjort.

De to brødre læssede hele bilens indhold af foran huset og filmede det.

De postede bagefter videoen på facebook og understregede, at de - siden de startede deres virksomhed - kun havde haft gode erfaringer med deres kunder. Indtil episoden med kvinden, der nægtede at betale.

'Jeg er ikke ude på at starte en debat, vi gør det bare klart, at hvis du synes, det er i orden at snyde arbejdende mennesker for deres løn, når de har børn at brødføde og huse, de skal betale for, så får du læsset en seriøs mængde affald tilbage over tæerne,' skriver brødrene på facebook.

Et opslag, der i skrivende stund, er blevet liket 3.600 gange og delt knap 2.000 gange.