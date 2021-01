Stakkevis af tomme flyttekasser blev onsdag læsset af ved Det Hvide Hus.

Den store udskiftning fra den nuværende præsident – Donald Trump – til den kommende præsident, Joe Biden, er dermed i gang.

Det skriver NBC News.

De store paller med flyttekasserne blev afleveret ved Eisenhower Executive Office Building, Eisenhower Executive Office Building, der ligger ved vestfløjen i den ikoniske bygning og huser langt størstedelen af kontorerne for de ansatte i Det Hvide Hus.

Her ankommer flere paller med usamlede flyttekasser til Det Hvide Hus onsdag. Foto: ERIN SCOTT Vis mere Her ankommer flere paller med usamlede flyttekasser til Det Hvide Hus onsdag. Foto: ERIN SCOTT

Her ses Peter Navarro, der er rådgiver for Donald Trump, onsdag forlade vestfløjen i Det Hvide Hus. Med sig bar han et fotografi af Donald Trump sammen med blandt andre Kinas præsident Xi Jinping. Foto: ERIN SCOTT Vis mere Her ses Peter Navarro, der er rådgiver for Donald Trump, onsdag forlade vestfløjen i Det Hvide Hus. Med sig bar han et fotografi af Donald Trump sammen med blandt andre Kinas præsident Xi Jinping. Foto: ERIN SCOTT

Således er der ved at blive gjort klar til, at Joe Biden og hans administration kan rykke ind og overtage bygningerne fra 20. januar, hvor han bliver indsat som landets nye præsident.

Ikke længe efter, at de usamlede flyttekasser var blevet leveret ved bygningen, fangede fotografen Erin Scott, der arbejder for nyhedsbureauet Reuters, at ansatte begyndte at bære ting ud fra den berømte 'West Wing', hvor blandt andet Det Ovale Værelse ligger.

Før Joe Biden helt rykker ind i bygningen, er der planlagt den helt store og grundige rengøring af stedet.

Det skyldes som sådan ikke, at man vil slette alle spor af dem, der var i bygningen før, men for at undgå coronaspredning, da Det Hvide Hus i løbet af efteråret og vinteren var ramt af flere udbrud.

Her ses en ansat flytte kasser ud af Eisenhower Executive Office Building torsdag. På nogle af kasserne står der 'Opbevaring', mens der på andre står 'Præsidentielle biblioteksgaver'. Foto: ERIN SCOTT Vis mere Her ses en ansat flytte kasser ud af Eisenhower Executive Office Building torsdag. På nogle af kasserne står der 'Opbevaring', mens der på andre står 'Præsidentielle biblioteksgaver'. Foto: ERIN SCOTT

Her ses flyttekasser foran Eisenhower Executive Office Building torsdag. Foto: ERIN SCOTT Vis mere Her ses flyttekasser foran Eisenhower Executive Office Building torsdag. Foto: ERIN SCOTT

Både Trump selv og flere ansatte har været konstateret smittet.

Regningen for den grundige rengøring fra øverst til nederst af de store bygninger forventes ifølge NBC News at løbe op i omkring en halv million dollars – hvilket svarer til omkring tre millioner danske kroner.

Dagen før sin indsættelse vil Joe Biden rykke ind i Blair House, der også er kendt som præsidentens gæstehus, hvor han vil overnatte.

»Som det er traditionen, har Det Hvide Hus tilbudt brugen af Blair House den 19. januar, og det blev taget imod,« udtaler en talsperson ifølge NBC News.

Donald Trump har oplyst, at han ikke selv kommer til at være til stede under indsættelsen af Joe Biden, og det forventes, at han flytter ned til sit resort, Mar-a-Lago, i Florida, når han har forladt sit kontor for sidste gang.