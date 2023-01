Lyt til artiklen

Al flytrafik i USA er lige nu ramt af problemer.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder ABC News.

Det er en computerfejl hos Federal Aviation Administration, der forårsager problemerne i hele landet.

Det amerikanske medie NBC News skriver på baggrund af en anonym kilde, at samtlige fly er blevet grounded - altså, at de ikke må lette. Det er ikke bekræftet.

»FAA oplever lige nu udfald, der påvirker opdateringen af NOTAMS (system, der kommunikerer med piloterne, red.). Alle flyvninger kan ikke frigives på nuværende tidspunkt,« skriver FAA i en erklæring.

På Twitter kan man se flere brugere skrive, at de er strandet rundt omkring i USA.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.



Operations across the National Airspace System are affected.



We will provide frequent updates as we make progress. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

