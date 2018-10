Et par små røde hjemmesko, en Hello Kitty-pung. Lagt ud på en presenning på en havnekaj i Jakarta.

Mens verden stadig er i chok over, hvordan et helt nyt Boeing-fly mandag morgen kunne styrte i havet blot 13 minutter efter, at det var lettet, vidner billederne om, hvor stor tragedien er.

Om bord var nemlig ikke alene otte besætningsmedlemmer og 178 voksne passagerer. Der var også to babyer og et barn. Et barn med røde hjemmesko og en Hello Kitty-pung.

Alle formodes ifølge en officiel talsmand for den indonesiske redningstjeneste at være omkommet i styrtet.

»At dømme efter de foreløbige fund af vragrester og kropsdele vil det være et mirakel, hvis nogen har overlevet,« siger han til Channel NewsAsia.

Men ingen pårørende tror længere på mirakler.

»Da jeg så på tv, at flyet var styrtet ned, faldt min krop fuldstændig sammen,« siger en grådkvalt Murtado Kurniawan til BBC.

Hans kone var om bord på flyet. De var nygifte.

Håbet er svundet for de hundredvis af efterladte. Foto: HADI SUTRISNO/AFP Vis mere Håbet er svundet for de hundredvis af efterladte. Foto: HADI SUTRISNO/AFP

»Det sidste jeg sagde til hende, inden hun tog af sted, var 'pas på dig selv'. Jeg er altid bekymret, når hun er væk. Jeg kan ikke leve uden hende. Jeg elsker hende,« siger den knuste ægtemand videre.

Sammen med hundredvis af øvrige pårørende venter han døgnet rundt i dét krisecenter, som de indonesiske myndigheder har oprettet i Jakartas lufthavn.

Venter på at høre nyt.

Men ifølge Channel NewsAsia er der langt mellem nyhederne.

»Vi har været her hele dagen. Men vi får intet at vide. Vi er nødt til selv at søge alt på nettet,« som den 14-årige Keshia Aurelia fortæller til tv-stationen.

Hendes mor var om bord på lavprisselskabet Lion Airs fly fra Jakarta til Pangkal Pinang på en ø-kæde ud for Sumatra.

Hun havde besøgt en syg onkel på hospitalet og var på vej tilbage. Men moderen kom ikke hjem i live.

»Vi er i sorg. Men vi er nødt til at være stærke,« som den 14-årige pige siger til Channel NewsAsia.

Redningsfolk bærer nye vragdele ind på havnen i Jakarta. Foto: ADEK BERRY/AFP Vis mere Redningsfolk bærer nye vragdele ind på havnen i Jakarta. Foto: ADEK BERRY/AFP

Både hun og de øvrige pårørende er i gang med at indsamle dna-materiale, som skal bruges til at identificere ofrene i takt med, at redningsholdet finder dem. Hele eller i stumper.

Og imens vælter det frem med detaljer om lavprisselskabet Lion Air og det forulykkede fly. Detaljer om, hvordan selvsamme fly på flyvningen aftenen før adskillige gange tabte højde inden for flyvningens første minutter.

»Det føltes, som om det tabte fart og ikke var i stand til at stige. Det var som en rutsjebane. Mange passagerer gik i panik og kastede op,« som en passager har beskrevet det ifølge Independent.

Det er kun ganske få måneder siden, at Lion Air blev fjernet fra den sorte liste over selskaber, der ikke havde tilladelse til at flyve i hverken Europa eller USA på grund af manglende sikkerhed.

Et par små røde hjemmesko er blandt de genstande, der er samlet op i havet, hvor JT-610 styrtede ned. Foto: MAST IRHAM/EPA Vis mere Et par små røde hjemmesko er blandt de genstande, der er samlet op i havet, hvor JT-610 styrtede ned. Foto: MAST IRHAM/EPA

Og meget tyder på, at mandagens flyvning ikke burde have været gennemført.

Således er det kommet frem, at flyet var stærkt forsinket på grund af tekniske problemer. Og at piloten kort efter, at det var lettet, bad om godkendelse til at vende om.

I stedet styrtede det i havet.

Omkring 800 redningsfolk deltager i eftersøgningen af vragdele og ofre. Og på havnen i Jakarta hober ofrenes personlige ejendele sig op. Og minder om tragediens omfang.