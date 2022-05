Piloten på flyet fra det egyptiske selskab EgyptAir på vej mod Cairo havde en tændt cigaret i cockpittet. Den startede en brand, som var skyld i at flyet styrtede i havet med tabet af alle liv ombord. Det har en ny rapport fastslået.

Flyet, med flynummer MS804, var på vej mod Egyptens hovedstad 19. maj 2016 fra Paris. Pludselig faldt den i havet mellem den græske ø Kreta og det nordlige Egypten.

Frankrigs flysikkerhedsmyndighed, BEA, har konkluderet, at piloten Mohamed Said Shoukair holdt en smøgpause på turen. Den viste sig at blive fatal. Det skriver New York Post.

Den startede en brand i cockpittet på Airbus A320-flyet, da den antændte ilten, som lækkede fra en iltmaske ombord.

Noget af resterne af flyet, en Airbus A320 med nummeret MS804, som blev sikret af egypterne. Foto: EGYPTIAN DEFENCE MINISTRY Vis mere Noget af resterne af flyet, en Airbus A320 med nummeret MS804, som blev sikret af egypterne. Foto: EGYPTIAN DEFENCE MINISTRY

Katastrofen var en kendsgerning. Samtlige 66 om bord på flyet blev dræbt ved styrtet. Ti af de omkomne var besætningsmedlemmer. Der var ingen danskere om bord, men 12 franske statsborgere var sammen med de 30 egyptiske de største nationaliteter.

I Egypten var man overbevist om, at flyet var blevet et mål for terrorister. De hævdede, at spor af sprængstoffer var blevet fundet på nogle af ligene. Det blev dog afvist af alle andre.

Selve flyet og dens sorte boks blev hævet fra havets dyb nær Grækenland af et amerikansk krigsskib.

I 2018 kom beslutningen fra Frankrig om at en tændt cigaret var skyld i styrtet, og igen i 2022 sagde BEA, at den havde antændt en iltmaske, der lækkede. Lyden af den lækkede ilt var tydelig at høre på båndene fra optageren i boksen.

De to sorte bokse fra flyet er hævet fra havbunden. Foto: CIVIL AVIATION MINISTRY Vis mere De to sorte bokse fra flyet er hævet fra havbunden. Foto: CIVIL AVIATION MINISTRY

Iltmasken var blevet udskiftet blot tre dage før styrtet af en medarbejder hos EgyptAir. Men den var indstillet til nødpositionen, som kunne føre til at den lækkede.

Det var utroligt nok tilladt på den tid for de egyptiske piloter at ryge i cockpittet. Den regel er siden blevet skrottet.

For øjeblikket føres der en sag om flystyrtet ved en parisisk appelret, og det er den rapport, der giver ilden skylden for styrtet

Egypten nægter fortsat at offentliggøre deres egen rapport. De benægter stadig beskyldningen fra BEA om ildløs i cockpittet.