Et Boeing 767 transportfly er lørdag styrtet ned i Chambers County i Texas.

Flyet var på vej fra Miami i Florida til Houston i Texas og havde tre personer ombord.

Alle tre meldes dræbt i ulykken.

Det skriver CNBC og flere andre amerikanske medier.

Der er ifølge medierne tale om et fly, der fløj for Amazon Air.

Myndigheden, der regulerer og overvåger civil flyvning i USA, mistede kontakten med flyet cirka 50 kilometer sydøst for George Bush Intercontinental Airpor i Houston.

Det er endnu uklart, hvad årsagen til flystyrtet er.