Tre personer er døde, efter et flystyrt i Island.

Det skriver den islandske avis Morgunbladid.

Der var to passagerer ombord på det lille fly sammen med piloten. De blev alle erklæret døde på stedet.

Det var søndag aften, at der blev iværksat en omfattende eftersøgning af flyet, efter at der var blevet modtaget et opkald fra flyets nødsender.

»Kl. 17.01 modtog kystvagtens kommandocenter en besked fra nødsenderen på et lille Cessna-fly. Flyvekontrolcentret blev kontaktet og fik bekræftet, at flyet havde fløjet over Østisland, og at der udover piloten var to passagerer om bord,« lyder det i en meddelelse fra kystvagten.

Videre oplyses det, at der gentagne gange blev forsøgt at blive taget kontakt til flyet – men uden held.

Godt en time efter blev personerne og vragdelene fundet, men det er først mandag morgen, at det er endeligt bekræftet, at flyet er styrtet ned, og at tre personer er afgået ved døden.

Politiet efterforsker i øjeblikket flystyrtet. Det er for tidligt at sige noget om, hvad der har forårsaget flystyrtet.