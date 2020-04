Polen markerede fredag 10-årsdagen for et omstridt flystyrt i Rusland, hvor polske topledere blev dræbt.

Polens regerende nationalister markerede fredag 10-årsdagen for et omstridt flystyrt i Rusland, hvor adskillige polske toppolitikere blev dræbt. På årsdagen blev kritik af Ruslands rolle i tragedien forstærket.

I Warszawa lagde politiske ledere kranse ved et monument for at mindes præsident Lech Kaczynski, som omkom ved flystyrtet for ti år siden. Ved ceremonien var politifolk iført ansigtsmasker som beskyttelse mod coronavirus-pandemien.

Præsident Andrzej Duda, som er allieret med det regerende Lov og Retfærdighedsparti, PiS, som blev stiftet af Kaczynski og tvillingbroren Jaroslaw, beklagede, at coronakrisen forhindrede en mere omfattende markering af årsdagen.

Flystyrtet skete i tæt tåge nær Smolensk i det vestlige Rusland. Det er den værste flykatastrofe i Polen i efterkrigstiden, og det forstærkede politiske spændinger og mistænksomhed mellem polakker og russere.

Mange polakker - deriblandt Duda - mener ikke, at flystyrtet skyldtes en pilotfejl, som det officielt er blevet konkluderet.

- Efter 10 år er det svært at sige noget om, hvorvidt sagen nogensinde vil blive opklaret. Vi mangler grundlæggende bevismateriale. Flyvraget er i Rusland, og det gælder også de sorte bokse, sagde den polske præsident efter at have besøgt Kaczynskis grav i Wawel domkirken.

Russiske havarieksperter siger, at menneskelige fejl begået af flyets besætning forvoldte flystyrtet.

Men det omstridte flystyrt har stadig stor politisk betydning - også i forholdet mellem Polens nationalistiske regering og oppositionen.

Centrumpartiet Borgerplatformen, som regerede Polen i otte år frem til 2015 under ledelse af Donald Tusk, bliver af den nuværende regering beskyldt for at have forhindret en tilbundsgående undersøgelse af flystyrtet.

Tusk, der er tidligere formand for EU-Kommissionen, er i dag leder af et pan-europæisk parti. Han beskylder det polske regeringsparti for at opildne til had mod hans tilhængere og for at skabe stadig større kløfter i Polens politiske liv.

/ritzau/Reuters