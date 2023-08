Godt 27.000 kroner og en flyvetur på mere end 8.000 kilometer.

Måske har du prøvet at stå ved bagagebåndet og vente på en kuffert, der ikke dukker op?

Mange af os kender den ærgerlige følelse af at miste en taske under rejsen, men det er nok trods alt de færreste af os, der rejser over Atlanten for at få fat i den igen.

Det var ikke desto mindre det, amerikanske Brett Bunce gjorde tilbage i juli, da han desperat forsøgte at få fat i de kufferter, han og hans familie mistede under en rejse til Italien.

Til tv-stationen CNN fortæller han, hvordan han brugte omkring 4.000 dollar og sine fridage omkring 4. juli på at rejse den lange vej fra Miami til Firenze for at lede efter den forsvundne baggage.

»Det var et enormt beløb og en risiko, for vi vidste ikke, om kufferterne var der. Men vi begyndte at regne på det og kom frem til, at det var værd at tage chancen,« fortæller han til tv-stationen.

Det hele begyndte tilbage i juni, hvor Brett Bunce sammen med hustruen Gwyn og datteren Carolina satte kursen mod Europa på det, de selv kaldte »trip of a lifetime.«

I løbet af otte dage skulle de besøge både Firenze, Napoli og Rom, men allerede fra starten gik det galt.

After his family s bags containing valuable heirlooms were seemingly lost for good on a flight to Florence, Brett Bunce received a tip-off on where to find them and splashed $4,000 on a plane ticket to track them down. https://t.co/vDHAAwpZth — CNN (@CNN) August 17, 2023

Da familien ankom til Firenze, kom deres tre trolleyer ikke frem på båndet.

De efterlyste den forsvundne baggage, men hørte intet fra flyselskabet. Hele ferien klarede de sig derfor ved at købe ny sommergarderobe og toiletartikler.

Lige før de rejste hjem til USA, fik Brett Bunce en henvendelse fra en kvinde fra Colorado, som havde set familiens kufferter i lufthavnen i Firenze, mens hun ledte efter sin egen baggage.

British Airways kunne dog stadig finde dem, og far, mor og datter vendte atter næsen mod det amerikanske kontinent uden deres ejendele.

De følgende uger blev de ved med at rykke for bagagen – uden held.

Da det gik op for Bunce, at datteren havde haft nogle uerstattelige smykker, som hun havde arvet efter sin bedstemor, med på turen, besluttede han sig for at tage sagen i egen hånd og rejse tilbage efter dem.

»Da jeg hørte det, tænkte jeg, at jeg blev nødt til at rejse tilbage. Det var den eneste måde,« fortæller han i et interview med CNN.

Tilbage i Firenze ventede han i flere timer i en kø, inden han blev lukket ind i en hangar, hvor forlist rejsegods stod opmagasineret side om side.

Og pludselig – dér mellem hundredvis af kufferter uden ejermænd – fandt han først sin kone og datters kufferter og kort efter også sin egen.

Til sin store lettelse kunne han konstatere, at de ikke havde været åbnet, og snart kunne han tage den lange tur hjem igen – med arvestykkerne i bagagen.

»Jeg er overbevist om, at hvis jeg ikke var taget til lufthavnen, havde vi aldrig set de kufferter igen,« siger han.