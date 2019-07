'Ifølge en undersøgelse, som Time har lavet, er risikoen for at dø størst, hvis man sidder midt i flyet'.

Sådan lød et tweet fra det hollandske flyselskab KLMs indiske afdeling i den forgangne uge. Og det kan man altså ikke skrive som flyselskab uden at havne i et vasekægte stormvejr på de sociale medier.

I tweetet stod der også, at risikoen for at omkomme var marginalt mindre forrest i flyet - og at sæderne i den bagerste tredjedel er de sikreste.

De bemærkelsesværdige fakta var ledsaget af et flysæde, der stod i en sky.

Foto: Screenshot/Twitter/USA Today Vis mere Foto: Screenshot/Twitter/USA Today

Tweeet er nu slettet, og KLM har måttet beklage det, skriver USA Today, der også bringer et screenshot.

'Vi vil gerne undskylde for vores seneste opdatering. Den byggede på offentligt tilgængelige fakta om luftfart og udtrykker ikke KLMs holdning. Det var aldrig vores hensigt at såre nogens følelser,' skriver selskabet.

Brøleren vil få konsekvenser.

»Vi vil revurdere vores Twitter-fremtoning for bedre at sikre, at vi laver det rette indhold,« siger selskabets talsmand Manel Vrijenhoek til New York Post.

Begejstringen var svær at få øje på i Twitter-havet.

'Personen, der tweetede dette, har brug for et kursus hurtigst muligt,' skrev Jason Rabinowitz, medvært på podcasten AvTalk, som flyradar-tjenesten Flightradar24 står bag.

Brugeren Melusi Maposa formodede, at KLMs konto var blevet hacket.

KLM har forleden annonceret planer om at udvide i Indien med en ny rute til Bangalore i foråret. Selskabet har allerede ruter til Delhi og Mumbai.