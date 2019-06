Det italienske flyselskab Alitalia har snart ikke mere tid at løbe på.

I 2017 gik de konkurs, og hvis de ikke finder en investor meget snart, bliver de lukket ned.

Ifølge Reuters har den nye italienske regering i månedsvis forsøgt at redde selskabet.

»Nu er det sidste udkald. Det er en afgørende uge, hvor vi bliver nødt til at træffe beslutninger,« sagde Italiens industriminister, Luigi Di Maio, tirsdag i et interview med RTL radio.

Regeringen ønsker at lægge aktiviteterne i Alitalia under det statsejede jernbaneselskab Ferrovie dello Stato.

Der skal dog også en ekstern investor med i driften, og det er her det kniber med at finde potentielle kandidater.

Og det er selvom flere internationale flyselskaber som Lufthansa, Easyjet og Wizz Air har budt ind.

Den italienske regering ønsker nemlig ikke at udenlandske luftfartsselskaber ejer mere end 40 pct. af Alitalia.

Jernbaneselskabet Ferrovie dello Stato har indtil midten af juni til at finde investorer og præsentere en redningsplan for det konkursramte selskab.

Kilder har dog oplyst over for Reuters, at deadlinen vil blive forlænget med alt fra 15 dage til en måned.

Der er da også god grund til at få sprøjtet nogle penge i Alitalia hurtigst muligt.

Midt i december skal flyselskabet nemlig tilbagebetale et statslån ca. 900 millioner euro - svarende til 6,7 mia. danske kroner.