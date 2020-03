Flyselskaber risikerer tab på op mod 755 milliarder kroner, vurder Iata, som undervurderede virus-trussel.

Flyselskaber verden rundt risikerer at tabe op mod 755 milliarder kroner på grund af coronavirus, der har bredt sig til store dele af Jorden.

Den internationale luftfartsorganisation Iata har regnet på tallene og torsdag fremlagt, hvad man skønner, det vil koste flyselskaberne.

Her hedder det, at flyselskaberne i år står til at miste mellem 63 milliarder dollar og 133 milliarder dollar (421 og 755 milliarder kroner) som følge af virussygdommen, der har spredt sig fra Kina. Det skriver AFP.

Torsdag gik det regionale britiske flyselskab Flybe i betalingsstandsning.

Flyselskabet Norwegian har oplevet en stor nedtur på børsen og senest torsdag besluttet at suspendere flyruter mellem Europa og USA mellem 28. marts og 5. maj. Samtidig aflyser selskabet en tidligere prognose om overskud i 2020.

Tirsdag meddelte SAS, at det suspenderer flere flyruter i Europa og gør sig klar til en ny sparerunde. I forvejen er flyruter til Kina og Hongkong midlertidig nedlagt.

De skandinaviske erfaringer er de samme for flyselskaber over store dele af verden.

- Corona er en meget større trussel, end vi tidligere troede, siger Rafael Schvartzman til svenske SVT. Han er Iata's europæiske chef.

- Vi har mange flyselskaber, som advarer om indstillede flyvninger, og vi har flere eksempler på flyselskaber, hvor ikke engang halvdelen af passagererne dukker op til deres flyafgange, siger han.

For kun to uger siden lød vurderingen fra Iata, at flyselskaberne stod til at tabe 29,3 milliarder dollar på smitten med coronavirus. Det viser klart med hvilken hast, krisen udvikler sig for flyselskaberne.

Iata mener, at de økonomiske konsekvenser vil blive lige så store som dem, flyselskaberne oplevede under den globale finanskrise for over 10 år siden.

/ritzau/