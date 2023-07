Det er set før, at flytrafikken bliver påvirket af vulkanudbrud.

Men foreløbigt har udbruddet nær Islands hovedstad, Reykjavik, ikke nogen konsekvenser for flytrafikken.

Det oplyser talspersoner fra både SAS og Norwegian til norske Børsen.

»Vi følger med, men for nuværende er der intet, der tyder på, at vores trafik bliver påvirket,« siger pressechefen for SAS til det norske medie, og en kommunikationsrådgiver fra Norwegian kommer med lignende udmelding.

Klokken var 18.40 dansk tid, da vulkanen, der ligger i området Litli-Hrútur på Reykjanes-halvøen cirka 30 kilometer sydvest for Reykjavi, gik i udbrud.

Man kan i øjeblikket se røg stige fra vulkanen, ligesom der ifølge mediet The Reykjavik Grapevine kan mærkes rystelser og varme fra jordoverfladen.

En video viser da også, hvordan lava siver fra vulkanen.

Alligevel fastslår Matthew Roberts fra Islands Meteorologiske Institut overfor Reuters, at der er tale om et meget lille udbrud.

Der er altså ifølge den islandske meteorolog ikke tale om et udbrud i nærheden af det, der i 2010 lammede flytrafikken over hele Europa.

Her resulterede tunge askeskyer i kilometers højde i adskillige – titusindvis – af aflyste flyafgange.