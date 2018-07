Fire europæiske flyselskaber har fået nok af den igangværende strejke blandt franske flyveledere.

Selskabet bag British Airways, IAG, har sammen med lavprisselskaberne Ryanair, easyJet og Wizzair sendt en klage til Europa-Kommissionen over strejken. Selskaberne hævder, at strejken reelt begrænser princippet om fri bevægelighed inden for EU, og at Frankrig overtræder loven ved ikke at tillade fly at flyve over landet under strejken, skriver CNBC.

»Retten til at strejke skal balanceres i forhold til retten til at bevæge sig frit,« siger IAGs administrerende direktør Willie Walsh. Han og de andre direktører henviser desuden til, at strejker blandt flyvelederne i Italien og Grækenland ikke hindrer trafikken på samme måde.

Flyvelederne i Frankrig har nedlagt arbejdet i protest mod arbejdsmarkedsreformer og nedbemandinger, som den franske regering agter at gennemføre.

Passagerne har måttet vente længe på at gå ombord takket være franske strejker. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix Vis mere Passagerne har måttet vente længe på at gå ombord takket være franske strejker. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix

I juni erkendte det franske senat, at Frankrig alene er ansvarlig for 33 procent af alle forsinkede fly i Europa, og ifølge den europæiske organisation for luftfartssikkerhed, Eurocontrol, var der i første halvår over 16.000 forsinkede fly i første halvår af 2018, hvilket har påvirket over to millioner passagerer.

Særligt hårdt går det ud over Spanien, hvis turisme er afhængig af, at flyene kan overflyve fransk luftrum.

På et pressemøde tirsdag sagde Europa-Kommissionens talsmand Enrico Brivio, at de ansatte har en uangribelig ret til at strejke, men at det er 'klart', at forsinkelserne påvirker passagererne og hele EUs økonomi negativt.

Ifølge en opgørelse fra Europa-Kommissionen har der siden 2005 været omkring 357 strejker blandt flyvelederne i Europa - med andre ord omkring en strejke om måneden.