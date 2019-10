Amerikansk og brasiliansk flyselskab har fundet tegn på revner i 13 fly. 38 skandinaviske fly skal undersøges.

Et amerikansk og et brasiliansk flyselskab har taget i alt 13 Boeing 737 NG-fly ud af drift, efter at der er blevet fundet tegn på revner i flyene.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til torsdag dansk tid.

Det amerikanske flyselskab Southwest Airlines oplyser, at det onsdag har taget to fly ud af drift.

Ligeledes har det brasilianske flyselskab Gol Linhas Aereas gjort med 11 fly af samme flytype.

De to flyselskaber er begge store operatører af Boings 737-fly, både NB-modellen og MAX-modellen, som har været underlagt flyveforbud i månedsvis efter to dødelige flystyrt.

I september fandt Boing revner i flere 737 NG-fly.

Det fik den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA, til at kræve inspektion af i alt 165 fly. Langt de fleste af disse var Southwest Airlines-fly.

Southwest Airlines oplyser nu, at der ikke er fundet problemer i "langt de fleste" af selskabets fly. Og de to fly, der har vist tegn på revner, vil "forblive ude af drift, indtil problemet er helt løst", lyder det i meddelelsen.

Ifølge branchemediet check-in.dk har FAA også krævet, at 38 skandinaviske Boing 373 NG-fly skal tjekkes for revner.

Der er ifølge mediet tale om både SAS- og Jet Time-fly. Jet Time er et dansk charterselskab.

/ritzau/