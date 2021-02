Så er der – måske – bedre tider på vej. I hvert fald har luftfartsselskabet Qatar Airways fortalt de piloter, der er blevet afskediget under coronaviruspandemien, at de skal søge om at få deres job tilbage.

Luftfartsselskabet har nemlig planer om at øge dets trafik.

I et brev til deres tidligere kolleger, som Sky News har set, siger selskabet, at det ser frem til 'at starte rekrutteringen, så vi inviterer dig til at komme tilbage til selskabet, så hurtigt som muligt'.

Det er et sjældent positivt signal i en industri, der er meget hårdt ramt af pandemien og ser ud til at måtte leve med alvorlige restriktioner i mange måneder endnu.

Et fly fra Qatar venter på at passagererne går af flyet i King Khalid lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Foto: FAYEZ NURELDINE

Det ser ud til, at flyselskaberne er hurtige til at fyre folk, når det går galt, men omvendt også hurtige til at hyre dem igen. Måske til en dårligere kontrakt.

Qatar Airways er et af de luftfartsselskaber omkring den arabiske golf, som voksede kraftigt, inden coronapandemien ramte. Det siger nu, at det vil genopbygge dets globale netværk og faktisk udvide dets Boeing-flåde.

Selskabet vil have dets piloter, der er trænet til flyene Boeing 777 og 787, og som blev overflødige sidste år, til at ansøge om at komme tilbage.

Brevet er lyder temmelig hastende. Det beder piloterne om at ansøge med det samme, og det tilbyder 'at byde dem velkomne tilbage i den nærmeste fremtid'.

Qatar Airways CEO Akbar Al Baker er med ved en pressekonference i London den 1. februar 2019. Foto: Daniel LEAL-OLIVAS

Akbar Al Baker, der er chef for Qatar Airways, siger, at selskabet allerede har afskediget 15 procent af arbejdsstyrken, og at flere måske vil skulle afskediges. Alligevel indikerer brevet:

»Vi er glade for at sige, at vi ikke alene gradvist har opbygget vores globale netværk – det står for øjeblikket på 130 destinationer – men vi udvider også vores Boeing-flåde.«

Al Baker har tidligere fortalt Sky News, at luftfartsselskabet håber på at hyre noget af den stab, som de har ladet forsvinde under pandemien.

»Vi vil prioritere de mennesker, som vi har fyret, så de kan komme tilbage og servicere Qatar Airways.«