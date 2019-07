En flypassager farede forleden til tasterne efter at være blevet 'ydmyget' på en flyvetur til Miami efter en uges ferie på Jamaica. Nu lægger flyselskabet sig fladt ned.

I et opslag, der gik viralt, beskrev flypassageren Tisha Rowe, hvordan kabinepersonalet på American Airlines-flyet tvang hende til at dække sig til med et tæppe, fordi de mente, hun var for letpåklædt.

Tisha Rowe, der er uddannet læge, og som rejste med sin otte-årige søn, skrev følgende på Twitter:

'Jeg blev bedt om at gå ud af flyet for at snakke, hvorefter jeg blev bedt om at 'dække mig til'. Da jeg forsvarede min påklædning, truede de mig med, at jeg ikke måtte komme tilbage på flyet, hvis jeg ikke pakkede mig selv ind i et tæppe.'

Opslaget, hvor Tisha Rowe også delte et billede af sin påklædning, fik hurtigt ben at gå på og blev 'retweetet' tusindvis af gange.

Opslaget kan ses i bunden af artiklen.

På Twitter har Tisha Rowe også beskrevet, hvordan hun følte sig 'ydmyget' af hændelsen, som fik hendes søn til at bryde sammen i tårer.

'Jeg skriver det her, så jeg ikke selv begynder at græde. Seriøst. Mit hjerte gør ondt,' skrev hun og fik hurtigt ekstrem stor støtte af andre Twitter-brugere.

Hændelsen fandt sted den 30. juni, og her små to uger senere har flyselskabet så besluttet sig for at lægge sig fladt ned.

I en offentlig udtalelse til ABC News skriver American Airlines, at de beklager episoden, og at de vil refundere Tisha Rowes flybilletter.

»Vi er meget bekymrede over Dr. Rowes kommentarer og har kontaktet hende og vores hold i Kingston Lufthavn for at indsamle mere information om, hvad der er hændt,« lyder det fra flyselskabets talsperson, Shannon Gilson.

»Vi undskylder over for Dr. Rowe og hendes søn for oplevelses og har refunderet deres rejse,« afslutter hun.