En 25-årig japansk kvinde måtte i november igennem et ydmygende tjek, før hun kunne få lov til at stige ombord på det fly, hun skulle med fra Hong Kong.

Personalet nægtede nemlig at lade hende boarde, før hun havde været igennem en 'fit to fly'-undersøgelse, der blandt andet involverede en graviditetstest.

»Det var meget ydmygende og frustrerende,« udtaler kvinden til Wall Street Journal og tilføjer, at kvinder, »som er observeret til at have en kropsstørrelse eller -form som en gravid, påtvinges at tage testen.«

Da testen kom tilbage, var den negativ, og kvinden fik derfor lov til at komme med flyet.

Episodens medieopmærksomhed har fået lavprisflyselskabet, Hong Kong Express, til at undskylde.

I et skriftligt svar til CNN lyder det:

»Vi vil gerne undskylde for den pine, det forårsagede.«

I svaret bliver det desuden uddybet, at proceduren skyldes et krav fra myndighederne i Saipan, som var rejsens destination.

Øen er en del af Nordmarianerne, som hører under USA, og på grund af såkaldt 'fødselsturisme' er flyselskaber siden februar 2019 blevet påbudt at tjekke passagerer ekstra godt.

Sagen er nemlig den, at flere tager til øen for at føde, for så bliver barnet amerikansk statsborger - og får de goder, der følger med.

I 2018 stod turister således for 582 af de registrerede fødsler på øen, mens 492 børn blev født af lokale.

Fra Hong Kong Express side lyder det, kravene fra myndighederne til trods, at proceduren med graviditetstest er droppet, indtil den har været til revision.