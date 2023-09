De troede, at de havde fået en god idé.

Men kunderne var bestemt ikke enige.

Det er to uger siden, at Delta Airlines meddelte, at kunder med kortene American Express Platinum, Business Platinum, Delta SkyMiles Reserve og Delta SkyMiles Reserve Business ikke længere ville have ubegrænset adgang til flyselskabets Sky Club lounges i lufthavnene.

I stedet ville de fremover være begrænset til ti besøg om året. Dog ville de kunne købe ubegrænset adgang for den beskedne sum af 530.000 kroner om året.

Den ændring fik kunderne til tasterne på de sociale medier, hvor de var godt og grundigt mugne. Flyselskabet blev beskyldt for at være illoyale over for deres fastekunder, og at de nu i stedet ville vende snuden mod andre flyselskaber.

Delta Airlines har forklaret ændringen med, at det er en 'fortsat indsats for at bevare premium-oplevelsen i flyselskabets populære lounges.'

Selvom det ikke er en del af flyselskabets egen forklaring, har de i lang tid døjet med overfyldte lounges i eksempelvis JFK Lufthavn i New York og Atlanta Lufthavn. Det skriver New York Post.

Og noget tyder på, at Delta Airlines har lyttet til dele af kritikken.

»Vi gik nok for langt,« siger flyselskabets CEO, Ed Bastian, til AP og fortsætter:

»Vi vil foretage nogle ændringer, og du vil høre om det i løbet af de næste par uger.«

Delta Airlines har også besluttet, at kunderne ikke længere vil optjene point hos selskabet på baggrund af, hvor langt de flyver, men derimod på baggrund af, hvor mange penge de bruger hos Delta Airlines.