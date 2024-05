Den meget omtalte retssag om en mandlig stewards skjulte filmning af mindreårige piger på et toilet på et fly, fortsætter med at udvikle sig.

Senest har flyselskabet American Airlines fortrudt, at de under et retsmøde sagde, at en pige på ni burde have vidst, at der var et skjult kamera på flytoilettet, skriver det amerikanske medie apnews.com.

Lad os lave en gennemgang af den groteske sag.

Den niårige piges familie sagsøgte tidligere i år American Airlines for, at en steward på 37 år angiveligt filmede hende på passagertoilettet under en flyvetur.

37-årige Estes Carter Thompson blev anholdt i januar 2023. Han skal angiveligt have monteret et kamera på et flytoilet og brugt det til at filme passagererne – blandt andet mindreårige piger. Foto: AP Vis mere 37-årige Estes Carter Thompson blev anholdt i januar 2023. Han skal angiveligt have monteret et kamera på et flytoilet og brugt det til at filme passagererne – blandt andet mindreårige piger. Foto: AP

Den mandlige steward blev anholdt i januar, da et andet offer, en 14-årig pige, fik øje på en iPhone, som han angiveligt havde monteret på et flytoilet for at filme besøgende.

I retssagen, som den niårige piges familie kører mod American Airlines, forsvarede selskabet sig med, at pigen selv var skyld i, at hun blev filmet.

Hun burde have opdaget telefonen, som filmede hende, lød det fra en af selskabets forsvarsadvokater skrev New York Post.

»Enhver skade eller lidelse, der påstås at være påført sagsøger,var umiddelbart forårsaget af sagsøgers egen skyld og uagtsomhed (og, red.) var umiddelbart forårsaget af sagsøgers brug af det kompromitterede toilet, som hun vidste eller burde have vidst indeholdt en synlig og oplyst optageenhed.«

Men det har flyselskabet altså nu fortrudt.

En amerikansk talsmand sagde torsdag, at eksterne advokater, der arbejder for virksomheden, begik en fejl, da der blev skrevet, at pigen selv var skyld i, hvad der skete.

»Vi mener ikke, at dette barn er skyldig, og vi tager beskyldningerne om et tidligere teammedlem meget alvorligt,« sagde talsmanden, skriver apnews.com.