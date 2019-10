Det australske flyselskab Qantas agter i denne weekend at teste både et fly og dets passagerer på den hidtil længste flyvetur, verden endnu har set: New York til Sydney over Stillehavet.

Det er en 19 timers flyvetur uden stop, hvor videnskabsfolk løbende vil indsamle data fra de knap 40 passagerer og flypersonel på Boeing 787-9 dreamliner-flyet, efter det har forladt New York fredag.

Planen er, at det skal lande i Sydney søndag morgen lokal tid.

Der bliver ikke plads til de sædvanlige passagerer ombord på testflyet. Antallet er minimeret for at give flyet brændstof nok til at række til de godt 16.000 kilometer, turen varer.

Et Qantas Boeing 787-9 Dreamliner. Foto: Brent Winstone / HANDOUT

Intet andet flyselsskab har nogensinde gjort, hvad Qantas vil gøre. Det kalder selskabets administrerende direktør, Alan Joyce, 'den endelige grænse i flyhistorien'

Videnskabsfolk fra to australske universiteter er med ombord for at måle passagerernes søvn, melatonin-niveau og forbruget af fødevarer.

Flyets piloter vil også bære udstyr, der måler deres hjerneaktivitet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Endelig betyder en tidsforskel på 15 timer mellem New York og Sydney, at effekten af jetlag bliver nøje overvåget.

Her ses piloten med måleudstyret tæt på. Foto: Qantas

Allerede sidste år begyndte Qantas en direkte rute fra Perth i Vestaustralien til London.

Med 17 timer er det en af de længste ruter i verden.

Udover ruten fra New York til Sydney vil Qantas også teste ruten fra London til Sydney i løbet af de kommende måneder.

Selskabet vil overveje at kommercialisere de lange ruter, hvis økonomien rækker til det.

En endelig beslutning ventes at blive truffet ved årets udgang.

Dog kan Qantas piloter stikke en kæp i hjulet for planlægningen.

»Piloterne er bekymrede over, om de kan få nok kvalitetshvile under de ultralange flyveture,« siger Shane Loney, sikkerhedsdirektør i Australiens forbund for piloter, AIPA.

Både Airbus og Boeing har planer om fly, der kan matche Qantas' ultralange ruter.