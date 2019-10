For første gang nogensinde flyver et kommercielt luftfartsselskab fredag direkte fra New York til Sydney.

Der venter piloter og passagerer en 19 timer lang flyrejse, når det australske luftfartsselskab Qantas fredag tager hul på en historisk flyrejse.

Turen går uden stop fra den amerikanske storby New York til storbyen Sydney i Australien. Det er første gang, at et kommercielt luftfartsselskab flyver direkte mellem de to metropoler.

Flyet letter i New York fredag og ventes at lande i Australien søndag morgen.

Det bliver den første af tre ture, der skal teste, hvordan den lange rejsetid i luften påvirker de ombordværende mentalt og fysisk.

Op mod 40 passagerer og personale - hovedsageligt fra Qantas - vil være med på den lange tur, der foregår med et Boeing 787-9-fly.

Antallet af passagerer er begrænset for at sikre, at flyet har brændstof nok til at klare turen på 16.000 kilometer uden at skulle tanke undervejs.

Forskere fra to australske universiteter vil også være med på rejsen. De skal blandt andet overvåge passagerernes søvnmønstre og madindtag.

Piloterne vil desuden blive iført udstyr, der kan måle deres hjernebølger.

Der er en tidsforskel på 15 timer mellem New York og Sydney. Derfor har forskerne også særligt fokus på påvirkningen af jetlag.

Det siger Stephen Simpson fra University of Sydney.

- Vi ved fra grundlæggende forskning om døgnrytme, at en større tidsforskel mellem afgangsdestinationen og ankomstdestinationen og det at rejse fra øst mod vest typisk giver folk mere jetlag, siger han.

- Men folk ser ud til at være meget forskellige, når det kommer til, hvordan man oplever jetlag. Så der er brug for mere forskning om jetlag og udmattelse på lange rejser for at kunne reducere påvirkningen af jetlag, lyder det.

Qantas har også planer om at teste flyrejser fra den britiske hovedstad, London, til Sydney inden for de kommende måneder.

/ritzau/AFP