Endnu en uheldig episode med en hund i et lastrum på et amerikansk fly er dukket op.

Denne gang er det gået ud over den otte år gamle »Alejandro« af racen pomeranian.

Den skulle flyve med sine ejere fra Phoenix til Newark med Delta Airlines, og under turen blev den i sit rejsebur placeret i flyets lastrum. Under en mellemlanding i Detroit havde hunden det fint, men to timer senere fandt flypersonalet den død.

»Vi ved, at kæledyr er en vigtig del af familien, og samarbejder nu med familien for at finde ud af, hvad der er sket,« lyder det fra flyselskabet ifølge CBS News.

I marts kom selskabet US Airlines galt af sted, da en familie skulle have deres hund »Irgo« med på en flyvning fra Oregon til Kansas.

Da familien efter landingen ville hente deres schæferhund i lastcentralen, fik de i stedet udleveret en grand danois. Deres egen hund var ved en fejl blevet fløjet til Japan. Begge hunde endte dog til sidst hos deres rette ejere.