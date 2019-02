I det amerikanske flyselskab Delta Air Lines udbetaler de bonusser til deres medarbejdere for flere milliarder.

7,2 milliarder danske kroner er blevet fordelt mellem selskabets cirka 80.000 ansatte, skriver luftfartsmediet Check-in.

Det gør de, fordi flyselskabet er kommet ud af 2018 med et meget pænt overskud, som de har valgt at dele med deres medarbejdere.

Hver medarbejder får sat omkring 90.000 kroner ind på deres lønkonto. Det svarer til cirka 10 procent af de fleste af de ansattes årlige grundløn - og det er ikke første gang, at det sker.

»Dette er det fjerde år i træk, at Deltas overskudsdeling har toppet én milliard dollar – en milepæl, som der ikke er noget selskab, der nogensinde har opnået tidligere,« siger Deltas koncernchef, Ed Bastian, til Check-in.

33 milliarder kroner er udbetalt de seneste fem år som bonus til de ansatte.

Ed Bastian fortæller, at man har taget en beslutning om at dele det overskud, deres medarbejdere er med til at generere, med netop medarbejderne.

Delta Air Lines flyver blandt andet mellem Københavns Lufthavn og New York i sommerhalvåret.

Dog er alt ikke altid lyserødt hos Delta Air Lines.

På valentinsdag havde de nogle lidt specielle servietter på flyet, der opfordrede folk til at skrive navn og telefonnummer på servietten, og derefter give den til en på flyet, de havde et godt øje til.

Det mødte stor kritik på Twitter, og flere Twitter-brugere mente, at det var upassende. Specielt fordi der blev opfordret til at være gammeldags, som mange mente var uhensigtsmæssigt i en tid, hvor #metoo er på alles læber.

Servietterne var et samarbejde med Coca Cola og et forsøg på en kreativ reklame.