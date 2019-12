Japan Airlines er i gavehumør, og derfor udlodder flyselskabet 50.000 gratis billetter til indenrigsflyvninger til udenlandske turister næste sommer.

Men som med de fleste andre gratis ting her i livet er der en hage.

Formålet med at forære så mange gratis billetter væk er dels at lade turister udforske de mere ukendte dele af landet. Det skriver CNN.

Men det handler også om, at man forsøger at lette det tryk, hovedstaden Tokyo næste sommer kommer under.

Her vil atleter, sportselskere, journalister og lignende fra hele verden nemlig søge mod byen, når hovedstaden er vært ved Sommer-OL 2020.

Landets myndigheder regner med, at sportsbegivenheden vil bringe hele 10 millioner mennesker forbi Tokyo.

Og så er håbet altså, at de mange turister, der ikke interesserer sig for sport, vil søge væk via indenrigsfly.

For at blive taget i betragtning til billetterne skal man dog registrere sig som 'hyppigt rejsende' i hos den japanske Mileage Bank.

Og nå ja - du får heller ikke din destination at kende, før der kun er et par dage til afgang.

Her vil flyselskabet anbefale fire forskellige destinationer - alle med afgang fra enten Haneda-lufthavnen i Tokyo eller Itami- og Kansai-lufthavnene i Osaka.

Rejser man flere sammen - dog højst fire - kan ansøge om de gratis billetter som en gruppe.

Inden for tre dage får man så svar på, om man er blandt de 50.000 udvalgte.