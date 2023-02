Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det norske lavprisflyselskab Flyr vil onsdag erklære sig konkurs.

Meldingen har fået adskillige kunder til at rase mod flyselskabet.

En af dem er Jon Erik Brox Holme.

Han og familien var netop ankommet til et lufthavnshotel i Oslo for at overnatte, før de onsdag morgen skulle flyve til den spanske ferieø Gran Canaria, da de hørte om konkursbegæringen, fortæller Jon Erik Brox Holme til Dagbladet.

Ikke via Flyr selv, men i radioen.

Og det til trods for, at den norske far til tre mandag havde kontaktet det kriseramte flyselskab for at høre, om flyet nu også gik som planlagt.

»Mandag sagde Flyr, at alt gik, som det skulle. Den besked var det eneste, vi hørte frem til, at vi hørte meldingen om konkursbegæringen i radioen. Det synes jeg er for dårligt,« siger Jon Erik Brox Holme til Dagbladet.

Det norske medie har talt med flere andre kunder, som også står tilbage med ubrugelige flybilletter.

For alle Flyrs afgange er aflyst, billetsalget er indstillet – og kunderne anbefales at søge om refusion via deres kreditkortselskaber.

Konkursen blev en realitet efter, at det norske lavprisselskab mislykkedes med at rejse ny og tiltrængt kapital til at fortsætte driften.

Over 400 ansatte mister deres job.

Og Jon Erik Brox Holme?

Det lykkedes ham i 11. time at finde billetter til Gran Canaria, hvor hotellet allerede var bestilt og betalt. Sammen med sin kone og parrets tre børn rejser de til ferieøen via Helsinki.

Men næsten 13.000 kroner fattigere.