En corona-vaccine kan gå hen og blive en nødvendighed, hvis man vil ud og rejse.

I hvertfald hvis man flyver med det australske flyselskab Qantas.

Det kom frem under et interview med Alan Joyce, den administrende direktør hos Qantas på den australske tv-station 'Nine Network'.

»Vi vil bede folk om at få en vaccination, inden de kan komme på flyet ... for internationale besøgende, der kommer ud og folk, der forlader landet, synes vi, det er en nødvendighed,« sagde Alan Joyce til tv-stationen.

Det er blandt andet Pfizer-BioNTech og Moderna, der er længst fremme med corona-vaccinerne. De melder på henholdsvis 95% og 94,5% effektivitet. Vaccinerne kan være et vigtigt led i at kunne rejse igen. (Photo by JOEL SAGET / AFP) Foto: JOEL SAGET Vis mere Det er blandt andet Pfizer-BioNTech og Moderna, der er længst fremme med corona-vaccinerne. De melder på henholdsvis 95% og 94,5% effektivitet. Vaccinerne kan være et vigtigt led i at kunne rejse igen. (Photo by JOEL SAGET / AFP) Foto: JOEL SAGET

Qantas kigger derfor på nye måder at ændre vilkårene for internationale rejsende på, da branchen er hårdt ramt af rejsebegrænsninger. Heriblandt et krav om corona-vaccine.

Samtidig forsikrer Alan Joyce også, at resten af sikkerheden er i top:

»Vi har filtre på hospitalskvalitet, der filtrerer COVID-19 ud. Luften tages ud fem gange i timen.«

Australien lukkede sine internationale grænser tidligt i pandemien og krævede, at de rejsende gik i karantæne, når de kom retur.

Landet har for nylig indført 'lockdowns', udført masse-tests og haft en aggressiv kontaktopsporing for at mindske det daglige antal corona-smittede.