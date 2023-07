Sommerfeberen har ikke kun ramt herhjemme, men i hele Europa. Og trykket kan mærkes i europæiske lufthavne.

Så sent som tirsdag meddelte det britiske flyselskab EasyJet, at man har aflyst 1.700 flyafgange i juli, august og september.

Det skriver The Guardian.

I omegnen af 180.000 passagerer er påvirket af aflysningerne. De fleste er dog blevet ombooket, lyder det.

EasyJet begrunder aflysningerne med, at der er 'udfordrende forhold' i lufttrafikken over hele Europa.

De 'udfordrende forhold' stemmer meget godt overens med en ny undersøgelse fra AirHelp.

Her har man analyseret antallet af forsinkelser på mere end 15 minutter samt aflysninger i europæiske lufthavne for at se, hvor der har været mest kaos, skriver Bloomberg.

I alt 5000 flyafgange indgår i undersøgelsen.

Værst står det til i London, hvor 54 procent af flyvningerne enten er blevet aflyst eller har været forsinket i mindst et kvarter.

Den resterende liste tæller lufthavne i Lissabon, København, Paris, Antalya, Istanbul, Rom, Manchester, Milano og Frankfurt.

Ifølge Bloomberg frygter flere selskaber, ligesom EasyJet, udfordringer de kommende måneder.

Det skyldes blandt andet, at efterspørgslen på rejser til Europa fra USA er steget med 20 procent sammenlignet med 2019. Altså før coronapandemien.

Og i eksempelvis Spanien er antallet af rejsende også steget siden 2019.