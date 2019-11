Hurtigt gennem sikkerhedskontrollen. Adgang til VIP-loungen. Og opgradering til business-class.

Det var nogle af de fordele, en flypassager skaffede sig med et trick, han kan have luret af selveste Leonardo DiCaprio i en af skuespillerens kendte roller.

Med et falsk Lufthansa-ID og udklædt som pilot narrede den 48-årige inder Rajan Mahbubani sig til særbehandling, når han skulle flyve - i stil med en af storsvindleren Frank Abagnales identiteter. Leonardo DiCaprio spillede rollen som Abagnale i Steven Spielberg-filmen 'Fang mig hvis du kan'. I Indien sammenlignes sagen allerede med den berømte film.

Mahbubani fløj ofte, og flere gange hoppede sikkerheds- og flypersonalet på hans fupnummer. Men til sidst blev han afsløret.

Det skete i Indira Gandhi-lufthavnen i den indiske storby Delhi tirsdag aften - iført en pilotuniform, naturligvis.

Herefter gik Rajan Mahbubani til bekendelse.

»Efter arrestationen fortalte Mahbubani os, at han plejede at lave videoer til YouTube og TikTok, når han fløj, og havde skaffet et falsk Lufthansa-ID i Thailand,« siger Sanjay Bhatia fra lufthavnspolitiet i Delhi til CNN.

Den indiske svindler var blevet opdaget af en Lufthansa-ansat, der havde alarmeret lufthavnens sikkerhedspersonel om, at en formodet passager forsøgte at udgive sig for at være Lufthansa-pilot.

Sådan så Rajan Mahbubani ud, da han udgav sig for at være pilot. Vis mere Sådan så Rajan Mahbubani ud, da han udgav sig for at være pilot.

Rajan Mahbubani var på vej til at gå om bord på et AirAsia-fly til den indiske by Kolkata, da han blev anholdt.

»Mahbubani fortalte, han ofte fløj og plejede at klæde sig ud som pilot for let at kunne komme igennem sikkerhedskontrollen, få særbehandling af sikkerheds- og luftfartsselskaberne og blive opgraderet,« siger Sanjay Bhatia.

På Rajan Mahbubanis mobiltelefon fandt politiet billeder, hvor han var klædt ud som officer - og iført et ID-skilt. Om han også har skaffet sig fordele med den udklædning vides endnu ikke.

Rajan Mahbubani er nu varetægtsfængslet. Den indiske svindler risikerer op til et års fængsel for sit bedrageri.