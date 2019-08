En mand, der er født i Malaysia, har fået en tiltale for, at han tilsyneladende skjulte et spionkamera på et toilet ombord på et fly tidligere i år.

Choon Ping Lee bliver beskyldt for den 5. maj at sætte kameraet op på United Airlines-flyet 646 fra San Diego, Californien, til Houston i Texas.

Det er ikke småting, efterforskerne fra FBI måtte igennem, for at få fat i Lee, efter at en passager tilfældigt faldt over kameraet på toilettet. Det skriver tv-stationen ABC.

En kvindelig passager, der fløj på 1. klasse på flyet, skulle på toilettet, og hun opdagede 'et objekt med et blåt blinkende lys', der var 'placeret nær kabinettet og væggen, tæt på et dørhængsel'.

United Airlines-fly. Foto: Kamil Krzaczynski

Det fremgår af klageskiftet, indgivet til retten i Sydtexas i sidste uge.

Kvinden var fornuftig nok til at samle objektet op med en papirserviet og give det til stewardessen, da hun forlod toilettet.

Da først flyet landede, blev objektet overdraget til United Airlines' egne sikkerhedsfolk, som kunne bekræfte, at der var tale om et videokamera.

Så begyndte opgaven med at finde ud af, hvem der dog havde anbragt det på flyet.

FBIs folk i San Diego og politiet i Houston så video igennem fra lufthavnene i de to byer. Foto: JOSHUA LOTT

Sikkerhedsfolkene så indholdet af spionkameraet igennem og opdagede, at manden, som havde installeret det, havde et armbåndsur på sin venstre arm og et lille armbånd på den højre.

Han havde også en kortærmet blå skjorte på, og blå jeans. Desværre kunne de ikke se mandens ansigt på optagelserne.

Både FBI i San Diego og politiet i Houston så på optagelser fra de to lufthavne, og det lykkedes dem faktisk at finde en mand, der svarede til signalementet.

Det var Lee, som havde et sæde på 1. klasse i det berørte fly.

Et fly fra United Airlines. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI

Firmaet, hvor han var ansat, skaffede videooptagelser af Lee, som gik ned ad gangen på sin arbejdsplads – og han bar både uret og armbåndet på samme måde som på flyet.

Hvis han bliver kendt skyldig, kan Lee risikere op til et år i fængsel.