En flypassager forsøgte at åbne nødudgangen, mens flyet, han befandt sig i, hang i luften.

Hændelsen skete på et GoAir-fly, et indisk flyselskab, hvor flyruten var fra New Delhi til Patna i det nordøstlige Indien. Det skriver det engelske medie Metro News.

Den mandlige passager, som er i 20'erne, forklarede i flyet, at han skulle skynde sig på toilettet.

Hvad han ikke vidste var, at han i stedet forsøgte at åbne nødudgangen, hvilket skabte stor panik blandt de resterende passagerer.

Da passageren blev fjernet fra døren af flypersonalet, forklarede han, at det var hans første flyvetur nogensinde, hvilket var årsagen til forvirringen.

Flyet landede som planlagt i Patna, men passageren fik dog ikke tilladelse til at forlade lufthavnen.

Han blev nemlig overdraget til myndighederne, der skulle undersøge sagen nærmere, inden manden kunne få lov til at gå.

Efterfølgende har en talsperson for flyselskabet dog forsikret, at det ikke kunne lade sig gøre for passageren at åbne nødudgangen grundet lufttrykket i kabinen.