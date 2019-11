En mand er blevet anholdt for at have befamlet en kvindelig medpassager under en flyvetur.

Han skulle have gramset på kvinden efter indtagelse af store mængder alkohol - og under overværelse af sin lille søn på nabosædet.

Overgrebet skal have fundet sted under en flyvetur fra Denver til Miami i USA den 27. oktober.

Her tilbød den spirituspåvirkede mand kvinden på sædet til højre for sig en lille vodkaflaske, skriver New York Post.

Hun afviste og forsøgte at lægge sig til at sove, da hun pludselig mærkede, at hun blev berørt på bagbenet og numsen.

Først troede hun, det var utilsigtet, men da mandens hånd bevægede sig hen over indersiden af hendes overlår, slog hun alarm.

Hele episoden fandt sted under overværelse af mandens lille søn, der sad på vinduespladsen til venstre for sin far.

Efter den anden berøring forlod kvinden ifølge sin forklaring til politiet sin plads og fortalte stewardesserne på flyet om det påståede overgreb.

Hun fik en ny plads i flyets bagende, hvor hun ifølge retsdokumenterne brød sammen i gråd.

Manden, der mistænkes for at stå bag overgrebet, blev afhørt af myndighederne, mens flyet stadig var i luften.

Der blev fundet flere vodka-miniflasker i hans bagage.

Politiet valgte at anholde manden efter landingen.