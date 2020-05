Coronaepidemien påvirker nu også den britiske producent af flymotorer, Rolls-Royce, der må afskedige 9000.

Den britiske producent af flymotorer, Rolls-Royce, vil nedlægge mindst 9000 job. Samtidig vil der blive skåret ned på udgifter mange steder. Det sker som følge coronapandemien.

- Dette er ikke en krise, som vi har skabt. Men det er en krise, som vi må konfronterede og reagere på, siger Warren East fra topledelsen i Rolls-Royce.

- Vi er nødt til at træffe vanskelige beslutninger for at redde vores virksomhed gennem krisen, som har et omfang vi aldrig har set tidligere, tilføjer han.

Størstedelen af de job, der ventes nedlagt, er i Storbritannien.

Rolls -Royce, som har en samlet arbejdsstyrke på omkring 52.000 på globalt plan, producerer flymotorer til store fly på interkontinentale ruter.

Luftfartsindustrien forudser, at hele industrien omkring langdistancefly vil være kriseramt i længere tid som følge af coronapandemien.

Store flyproducenter som Boeing og Airbus har skåret ned på deres produktioner som reaktion på krisen - navnlig hvad angår de fly, som Rolls-Royce leverer motorer til.

Eksperter vurderer, at efterspørgslen efter langdistanceflyvninger formentlig vil være lav i flere år frem i tiden.

Rolls -Royces hovedkvarter ligger i Derby i England. Omkring to tredjedele af de ansatte i koncernens civile produktion bor i Storbritannien.

Producenten af luksusbilen Rolls-Royce er baseret i Goodwood i West Sussex i England. Bilmærket er fuldstændigt ejet af det tyske BMW.

/ritzau/dpa