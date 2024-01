En af Europas travleste lufthavne forventer en hektisk mandag.

Holland bliver ramt af stormen Isha, og det får nu Schiphol lufthavn til at varsle potentielle aflysninger og forsinkelser.

'Der forventes kraftige vindstød fra stormen Isha i morgen formiddag. Som følge heraf kan flyvninger til og fra Schiphol blive forsinkede eller aflyst,' skriver de på X, hvor de også opfordrer folk til at holde sig opdaterede om situationen via lufthavnens hjemmeside.

Til NH Nieuws har de meldt ud, at der allerede er 130 afgange, som er aflyst. Heraf 65 fra KLM.

Den hollandske lufthavn er ikke den eneste lufthavn i Europa, som er udfordret af vind og vejr.

I Oslo er der også aflysninger på grund af kraftigt snevejr.

Mandag er der således aflyst 12 afgange på deres mest hyppige ruter. Heriblandt én til og fra København.

»Beslutningen om at aflyse på forhånd blev taget for de ruter, vi flyver hyppigst, for at undgå flere aflysninger,« siger Norwegians pressekontakt, Silje Glorvigen, til Dagbladet.