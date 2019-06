Det ligger i kortene, at Nyamko Sabui bliver den næste partileder for partiet Liberalerna i Sverige ved det kommende formandsopgør.

Hun kom til Sverige som flygtning, har været integrationsminister og gjort sig bemærket med ønsket om en strammere udlændingepolitik.

Den 50-årige kvinde markerer sig som kritiker af det, man visse steder i Danmark kalder for 'svenske tilstande'.

Hun mener, at man alt for længe har vendt det blinde øje til integrationsproblemerne og ønsker et opgør med det multikulturelle samfund.

»Det har vist sig, at omkring halvdelen af dem, der har ansøgt om asyl i Sverige de seneste år, ikke har årsager til at søge asyl. Det er et gigantisk antal mennesker, som vi skal håndtere og betale for,« sagde Nyamko Sabui i begyndelsen af juni i et interview med Expressen.

Interviewet skabte overskrifter, fordi hun slog hårdt ned på den 'naive politik', som 'unge mænd på flugt for fattigdom' kan udnytte, og den lovgivning, der kan gentage de udfordringer, som Sverige oplevede i kølvandet på flygtningekrisen i 2015-2016.

I Nyamko Sabunis optik er problemet også, at man i svensk politik alt for længe lukket øjnene for realiteterne og integrationsproblemerne.

Hvis Sverige skal lykkes med integrationen, skal tanken om det multikulturelle samfund ifølge Nyamko Sabui også begraves. Det har gjort, at etniske grupper har isoleret sig og fjernet limen, der binder samfundet sammen.

Valgplakat af Nyamko Sabuni op til valget i 2010. AFP PHOTO. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Valgplakat af Nyamko Sabuni op til valget i 2010. AFP PHOTO. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Multikulturalisme er ikke noget at stræbe efter. Tværtimod er det nødvendigt at skabe en følelse af tilhørsforhold og noget, der holder os sammen,« siger hun.

At så mange øjne hviler på hende i formandsopgøret, der bliver afgjort den 26. juni, skyldes, at hun kan få betydning for regeringsgrundlaget i Sverige.

Som ny partileder vil hun stå i spidsen for et af støttepartierne bag januar-aftalen, som Löfvens regering hviler på. Nyamko Sabui kan med andre ord skabe røre i andedammen og usikkerhed i det politiske landskab i Sverige.

Den endelige afstemning finder sted den 28. juni, hvor 183 repræsentanter stemmer i en lukket afstemning.