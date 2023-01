Lyt til artiklen

Den deserterede Wagner-soldat Andrej Medvedevs mål var ikke Norge.

Det fortæller menneskerettighedsforkæmperen Vladimir Osetsjkin til den norske avis Dagbladet. Han er grundlæggeren af organisationen Gulagu, der hjalp Medvedev under flugten.

Gulagu fik kontakt med flygtningen i november, hvor han angiveligt befandt sig i den russiske by Tula.

Organisationen fik Medvedev til Moskva, hvor de afhørte ham:

Wagner-afhopperen Andrej Medvedev har søgt asyl i Norge. Foto: GULAGU. NET/Reuters/Scanpix Vis mere Wagner-afhopperen Andrej Medvedev har søgt asyl i Norge. Foto: GULAGU. NET/Reuters/Scanpix

»Vi forstod, at hans liv kunne være i fare. Da han indså, at han kunne blive arresteret og derefter udleveret til Prigosjin – som kunne få ham dræbt, flygtede han,« fortæller Vladimir Osetsjkin til Dagbladet om årsagen til, at Andrej Medvedev deserterede.

Jevgenij Prigozjin er er grundlægger af den berygtede Wagner-gruppe.

I første omgang overvejede man at hjælpe Medvedev til Georgien, fortæller Osetsjkin, men landet blev droppet, da man vurderede, at det ikke var sikkert nok.

I stedet blev Finland flugtmålet. Grænsen mellem Rusland og Finland er 1.340 kilometer lang.

Ifølge Osetsjkin forsøgte den tidligere Wagner-soldat to gange at krydse den finsk-russiske grænse i december. Men begge gange mislykkedes det på grund af grænsevagter.

Det var en anden organisation end Gulagu, der organiserede grænsekrydsningen. Osetsjkin har derfor ikke detaljer derfra og blev meget overrasket, da han pludselig hørte, at den jagede Wagner-soldat var nået til Norge.

Wagner-gruppen Den russiske Wagner-gruppe er et privat militærfirma.

Gruppen kæmper for Rusland i Ukraine-krigen.

Den har været brugt i Syrien og flere afrikanske lande.

Den er flere gange blevet anklaget for krigsforbrydelser.

Tidligere på måneden stemplede USA gruppen som en kriminel organisation. Kilde: Ritzau

Hvorfor Medvedev endte med at flygte til Norge, er endnu uklart. Den 196 kilometer lange grænse mellem Rusland og NATO-landet Norge er en af de bedst bevogtede i verden.

Andrej Medvedev har fortalt, at han kunne høre lyden af snerrende hunde, da han sneg sig forbi vagttårnene ved den norsk-russiske grænse i Pasvikdalen. Han mente, at var russiske patruljer, der var ved at indhente dem.

Da han kravlede gennem noget pigtråd, blev han fanget af en lyskegle fra et vagttårn, og der blev skudt efter ham. Det fortæller han i en video, frigivet af Gulagu, skriver BBC.

Andrej Medvedev har søgt asyl i Norge. Han har tidligere fortalt om Wagners gruppens hårde disciplin, og at han kender til mindst ti henrettelser af ulydige soldater.

Han har medbragt videomateriale om henrettelserne, som nu indgår i hans asylsag. Medvedev flygtede, da han frygtede, at han selv risikerede at blive henrettet.