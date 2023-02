Lyt til artiklen

Et reelt fangeoprør brød ud i et syrisk fængsel umiddelbart efter det store jordskælv tidlig mandag morgen.

Ifølge Bild udnyttede 20 IS-terrorister forvirringen efter jordskælvet og stak af fra fængslet, der er beliggende i det nordøstlige Syrien ved byen Rajo.

Der er tale om et ellers meget sikkert militærfængsel, men jordskælvet udløste samtidig et fangeoprør, da mange gik i panik under de voldsomme rystelser.

Det lykkedes delvis for fangerne at få kontrol over fængslet.

Flugten bekræftes af en ansat i fængslet over for AFP:

»Vi mener, at det er IS-kæmpere, der er flygtet. Efter at jordskælvet indtraf, blev Rajo påvirket, og de indsatte indledte et oprør og tog kontrollen over dele af fængslet, « siger han.

Islamisk Stat er en militant gruppe, som kæmper for at oprette et islamisk kalifat i Mellemøsten. Gruppen har påtaget sig ansvaret for en del terrorangreb.

Ingen ved præcis, hvordan fangeflugten foregik, eller hvor de er flygtet hen.

Den britiske ngo Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oplyser, ifølge Ritzau, at den ikke har haft mulighed for at verificere, at fanger er flygtet fra fængslet, men bekræfter, at der har været et fangeoprør.

Dødstallet efter jordskælvet der ramte det sydlige Tyrkiet og det nordlige Syrien er nu oppe på over 6000 mennesker. Aktuelt meldes der om flere end 20.000 sårede.

Der er indtil videre blevet registreret 240 efterskælv.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan op til 23 millioner mennesker være blevet mere eller mindre ramt af jordskælvet.