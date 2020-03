En flygtet fange fra et fængsel i Louisiana, USA, gik fra 'en varm stegepande til ren ild' i denne uge, da han stoppede op for at få sig et måltid mad i en restaurant – der er meget populær blandt betjente.

Det skriver mediet NOLA.com.

Den 49-årige Clement 'Smiley' Leach Jr. blev snuppet i tirsdags på Sammys restaurant i New Orleans. En restaurant, der giver 10 procent rabat til betjente!

Han blev genkendt, og lokale politifolk fik hurtigt fat på manden og sendt ham tilbage i fængslet, fortalte politibetjent Brian Fair.

Sammys restaurant i New Orleans. Foto: Google Street View Vis mere Sammys restaurant i New Orleans. Foto: Google Street View

Medejer af restauranten Sammy Schloegel fortalte, at op mod 15 betjente var med til at fange Leach. De fangede ham på det fyldte spisested

»De fik fat på ham med det samme, overraskede ham, gav ham håndjern på og tog ham med udenfor,« sagde Schloegel.

Den hurtige aktion havde nok noget at gøre med, at betjentene mødes to-tre gange om måneden på restauranten. Det skriver New York Post.

Clement Leach undslap den 24. februar, da han blev transporteret fra et foreløbigt fængsel i New Orleans til fængselskøkkenet.

Clement 'Smiley' Leach Jr. blev fanget af omkring 15 betjente, da han valgte at spise på betjentenes favoritrestaurant. Foto: US Marshals Service Vis mere Clement 'Smiley' Leach Jr. blev fanget af omkring 15 betjente, da han valgte at spise på betjentenes favoritrestaurant. Foto: US Marshals Service

Leach afventede en dom for flere røverier, oplyser NOLA.

Før han blev anholdt for de røverier, var han prøveløsladt i Lousiana for andre forbrydelser.

Han er også forpligtet til at registrere sig i Californien, hvor han er dømt for sex med en mindreårig.

Sheriffens kontor har offentliggjort nogle få detaljer om, hvordan Leach undslap:

Det første tegn på, at han var stukket af, fik betjentene, da en person fik øje på en orange dragt på en gade nær fængslet.

Efterforskerne tror, at Leach måske har kunnet gemme sig for politiet ved at blande sig med hjemløse i New Orleans, før han blev fanget igen.