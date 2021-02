De står i kø for at komme væk. Massevis af ellers trofaste republikanere vender nu partiet ryggen.

»Det republikanske parti, som jeg kender det, eksisterer ikke mere. Jeg vil nu kalde det en Trump-kult,« siger Jimmy Gurulé.

Han er kun én af de ellers mangeårige medlemmer, som ifølge nyhedsbureauet Reuters enten har meldt sig ud, har ladet medlemskabet udløbe eller simpelthen er blevet registreret som uafhængig.

De er alle som én utilfredse med, hvordan partitoppen ikke er kommet videre fra Donald Trump efter hans valgnederlag i november sidste år.

Donald Trump og hustruen Melania forlod Washington 20. januar. Foto: ALEX EDELMAN

Og de er skuffede over, at kun meget få af de republikanske Kongresmedlemmer selv i dag har taget afstand fra det afgåede præsidents mange udokumenterede påstande om valgsvindel.

Kristopher Purcell er en anden utilfreds republikaner, der har sagt farvel. Han arbejdede som Jimmy Gurulé i administrationen under George W. Bushs præsidenttid, og ifølge ham har 60-70 personer alene fra dén stab forladt det republikanske parti.

»Tallet vokser hver dag,« siger Kristopher Purcell til Reuters.

Selv har Donald Trump forladt regeringsbyen Washington DC og er flyttet til Florida. I næste uge vender han dog tilbage for at blive konfronteret med rigsretssagen i Senatet, hvor han er under anklage for at have opmuntret til de optøjer, der 6. januar ledte til, at Trump-tilhængere invaderede Kongressen.

I øjeblikket ser det ikke ud til, at Donald Trump bliver dømt, da der efter alt at dømme ikke er de nødvendige 17 republikanere, der vil stemme mod ham.

»Hvis det fortsætter med at være Trumps parti, vender mange af os ikke tilbage,« siger Rosario Marin, en tredje af mange eks-republikanere, Reuters har talt med:

»Medmindre Senatet dømmer ham og kommer af med Trump-kræftsvulsten, vil mange af os ikke igen stemme på republikanske ledere.«