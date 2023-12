Ude godt – men hjemme bedst.

En ung, ukrainsk mand har på egen krop måtte sande, at der er en sandhed i den gamle talemåde.

For selvom Danylo Tantsjura flygtede fra Putins krigsmaskine og forlod sit hjem i Kharkiv, da krigen brød ud, så er den 20-årige ukrainer nu endt med at vende tilbage igen.

Han flygtede nemlig til Israel, men efter Hamas' angreb på landet, føler han sig mere sikker i sit hjemland.

»Først var vi i Polen nogle uger, før vi drog til Tyskland, men der fandt vi os ikke helt til rette, så vi drog tilbage til Polen,« fortæller han til den norske avis Dagbladet.

»Der mødte vi ved en tilfældighed nogen, som arbejdede på den israelske ambassade i Warszawa, og som anbefalede mig at rejse til Israel.«

Alle med mindst én jødisk bedsteforælder kan nemlig få israelsk statsborgerskab.

Da Tantsjuras afdøde bedstefar var jødisk, søgte han og fik hurtigt statsborgerskab i Israel.

Men her fandt han sig heller aldrig rigtig til rette i landet.

»Det var … kompliceret,« forklarer han.

For første gang i sit liv var han deprimeret og følte sig ensom.

Han var alene i Israel uden familie og venner, og selvom han lærte hebraisk, fik han aldrig hverken venner eller et rigtigt job.

»Jeg var slet og ret ganske ensom,« siger Tantsjura.

Han måtte opsøge en psykolog, men da Hamas angreb Israel 7. oktober, havde han fået nok.

En uge senere sad han på et fly ud af Israel, og siden 1. november har den 20-årige været tilbage i Kharkiv.

På trods af krigen føler han sig tryggere hjemme i Ukraine.

»I Ukraine kan der pludselig komme missiler, men går der en luftalarm, opsøger du et beskyttelsesrum, og så går det som regel godt. I Israel kan du pludselig bliver ramt at terror ude på gaden, og jeg er mere bekymret for det,« siger den unge ukrainer til Dagbladet.

»Jeg er mere bange for terrorangreb end for russiske missiler.«

»Det er i Ukraine, jeg hører hjemme.«