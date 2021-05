På farten igen.

Da Donald Trump forlod Det Hvide Hus, fløj han under stor mediebevågenhed først i helikopter og så i fly sydpå mod Floridas varme himmelstrøj.

Her var han langt fra New Yorks anklagere, der kulegraver hans skattepapirer, og tæt på sin golfbane.

Men der har han åbenbart kun villet bo fast i omkring fire måneder.

US President Donald Trump's Mar-a-Lago resort in Palm Beach, Florida.

Den tidligere præsident er nemlig flyttet igen. Og denne gang nordpå.

Det skriver CNN.

New Jersey er hans nye hjem, og det vil det være forår, sommer og tidligt efterår, beretter mediet.

Og selvom han siger farvel til sydens sol, siger han ikke farvel til golfbanerne. Det er således hans egen golfklub i Bedminster, New Jersey, der skal danne rammen for hans liv de næste måneder. En golfklub, kun for medlemmer.

Trump taler til Trump-støtter der, hvor han nu flytter til, i Trump National Golf Club Bedminster, i 2020.

Ifølge CNN er flere af de ansatte, der har fulgt ham fra præsidentposten til Florida, også rykket med til New Jersey, der kun ligger en time og et kvarter fra Trump Tower på 5th Avenue i New York, hvis man skal stole på Google Maps' rutevejledning.

Det betyder også, at de mange republikanere, der fortsat søger hans støtte og råd, vil valfarte til Bedminster, New Jersey den næste tid.

Eks-præsidenten tabte valget til Joe Biden i november sidste år og forlod posten i januar efter optøjerne i Kongressen.

Han fylder stadig meget i Det Republikanske Parti, hvor en af hans største kritikere, Lis Cheney, for nyligt blev tvunget fra en magtfuld post på grund af sin kritik af Donald Trump.