Nye barske detaljer om den flygtede Wagner-soldat Andrej Medvedev og dennes tid i Rusland kommer nu frem.

Det er The Guardian, der har offentliggjort et interview med Medvedev fra dengang, han endnu var under jorden i Rusland. Nu sidder han i Norge, hvortil han er flygtet. Han har søgt om asyl.

Medvedev fortæller, at hans enhed under den paramilitære Wagner-gruppe primært bestod af tidligere fanger fra fængslerne i Rusland,

»Fangerne bliver brugt som kanonføde. Som en klump kød. Jeg fik overdraget kommandoen over en gruppe fanger. I min enhed var der kun tre ud af 30, der overlevede. Så fik vi tildelt nye fanger, og mange af dem døde også,« siger han til The Guardian.

Russerne rekrutterer tidligere fanger i fængsler som soldater. Flere af dem har tjent under den nu flygtede Wagner-soldat Andrej Medvedev. Flere tusind af dem menes dræbt i de voldsomme kampe ved Bakhmut i det østlige Ukraine. Foto: STRINGER Vis mere Russerne rekrutterer tidligere fanger i fængsler som soldater. Flere af dem har tjent under den nu flygtede Wagner-soldat Andrej Medvedev. Flere tusind af dem menes dræbt i de voldsomme kampe ved Bakhmut i det østlige Ukraine. Foto: STRINGER

Op til 40.000 forbrydere fra russiske fængsler menes nu at kæmpe ved fronten. Herunder flere mordere.

Hvis fangerne kæmper russernes sag i et halvt år, står de til at blive benådet.

Den russiske menneskerettighedsforkæmper Olga Romanova fortæller, at alene i kampene omkring byen Bakhmut i det østlige Ukraine menes flere tusind fanger at være blevet dræbt.

»Mange fanger forsøger med våben i hænderne at flygte væk fra krigen. Men de bliver straffet benhårdt. Der er meldt om adskillige tilfælde af henrettelser på grund af faneflugt,« siger hun.

Medvedev har også i Wagner-gruppen oplevet knaldhård disciplin. Han fortæller, at han kender til mindst ti henrettelser af ulydige, og at han har overværet flere af dem.

»Befalingsmændene tog dem med ud på en mark, hvor de skød dem for øjnene af alle andre. Nogle gang blev én mand skudt, og andre gang blev de skudt parvis,« fortæller han.

Den tidligere Wagner-kriger havde blandt andet den morddømte Jevgenij Nuzjin under sin kommando. Han overgav sig selv til ukrainerne, som siden sendte ham tilbage til russerne igen. Her blev han så prompte dræbt med en hammer.

»Jeg frygter, at jeg vil lide den samme skæbne som Nuzjin. Jeg er bange for mit liv,« fortalte Medvedev i december, mens han endnu gemte sig i Rusland. Her har han været på flugt siden juli, men nu er han så nået i sikkerhed i Norge.