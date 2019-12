Boeing-bestyrelsesformand David Calhoun overtager direktørposten i januar. Han beskrives som en problemknuser.

Den trængte flyproducent Boeing lægger sin fremtid i hænderne på en industriveteran, som har ledt flere virksomheder igennem krise.

David Calhoun begyndte sin karriere i General Electric-koncernen (GE) og har allerede siddet i bestyrelsen hos verdens største flyproducent i et årti.

Den nyudnævnte administrerende direktør blev for blot to måneder siden udpeget til bestyrelsesformand i Boeing. Det skete midt i den krise, der har rystet flygiganten efter to fatale ulykker og holdt dens MAX 737-fly på jorden.

- Efter at have set hvordan han styrede General Electric efter 9/11, ved jeg, at han kan lede under pres, udtaler tidligere GE-direktør Jeff Immelt til nyhedsbureauet Reuters.

Det sker med henvisning til angrebet på USA den 11. september 2001.

Jeff Immelt tilføjer, at han er sikker på, at David Calhoun vil kunne genoprette kundernes tillid til Boeing.

62-årige Calhoun, som har været med til at skrive en bog om erhvervslivet, "How Companies Win" - på dansk "Hvordan Virksomheder Vinder" - siger, at det at tale lige ud af posen er en del af det at være en leder.

- Fra det øjeblik, du træder ind på kontoret, til det øjeblik, du forlader det igen, bliver enhver handling bedømt, har han tidligere udtalt.

- Hvis du forsøger at skjule noget for nogen, så afslører dit kropssprog dig.

Mandag fyrede Boeing sin administrerende direktør, Dennis Muilenburg, med øjeblikkelig virkning.

Ifølge bestyrelsen er lederskiftet nødvendigt, for at "virksomheden kan genvinde tilliden fremover, mens den arbejder på at reparere forholdet til lovgivere, kunder og alle andre interessenter".

Det skriver Boeing i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dennis Muilenburgs håndtering af 737 MAX-krisen er blevet kritiseret, fordi der løbende er kommet ubehagelige detaljer frem om certificeringen af MAX-flyene, hvilket har forlænget deres tid på landjorden.

Muilenburg er også blevet kritiseret for at være "tonedøv og akavet" over for familierne til de mange ofre fra flystyrtene i henholdsvis Indonesien og Etiopien.

Årsagen til ulykkerne var en fejl i flyets MCAS-funktion. Det er et automatisk system, der skal forhindre, at flyet mister opdrift.

David Calhoun tiltræder som administrerende direktør i Boeing per 13. januar 2020.

/ritzau/