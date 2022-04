De dårlige nyheder bliver ved med at hobe sig op for flyproducenten Boeing.

For onsdag rapporterede de et underskud på 1,2 milliarder dollar – altså knap 8,5 milliarder danske kroner.

»Det var et mere rodet kvartal, end nogen af ​​os ville have ønsket,« sagde ceo David Calhoun i et interview på CNBC ifølge AFP.

Det grimme kvartal var tynget af en række engangsomkostninger på 1 milliard dollar – svarende til 7 milliarder kroner – til dets russiske forretning, Air Force One-præsidentflyet og det nye 777 X-passagerjetfly.

Derudover var 212 millioner dollar – altså knap 1,5 milliarder kroner – relateret til krigen i Ukraine.

I forbindelse med underskuddet har flyproducenten meddelt, at de er nødsaget til at sætte produktionen af passagerjetflyet på pause.

Det var ellers planlagt at komme i luften med passagerer inden udgangen af 2023, men nu ser det ud til, at det først bliver i 2025.

Tabet markerer den seneste runde af skuffende resultater for den kommercielle jetproducent, som også har suspenderet leverancer af sit 787-jetfly på grund af en række produktionsproblemer.

Virksomhedens tab var mere end det dobbelte af underskuddet på 537 millioner dollar – altså knap 3,8 milliarder kroner – i samme periode året før.