Den hollandske flygigant KLM tager sine forholdsregler.

De har stoppet al salg af flybilletter til alle afgange fra Schiphol Lufthavn i Amsterdam.

Det skriver Reuters.

Suspenderingen af billetsalget skyldes de kaotiske tilstande, som lige nu udspiller sig i lufthavnen. Lufthavnen kæmper nemlig med at håndtere store menneskemængder på grund af mangel på sikkerhedspersonale.

De seneste dage har et utal af videoer på de sociale medier illustreret de vanvittige forhold i lufthavnen med køer på flere hundrede meter. Og flere af de rejsende har meddelt, at de ventede i over seks timer på at komme igennem security.

Suspenderingen vil ifølge flyselskabet gælde frem til mandag.

Lufthavnen i Amsterdam har været underlagt et massivt pres. (Photo by Ramon van Flymen / ANP / AFP) / Netherlands OUT Foto: RAMON VAN FLYMEN Vis mere Lufthavnen i Amsterdam har været underlagt et massivt pres. (Photo by Ramon van Flymen / ANP / AFP) / Netherlands OUT Foto: RAMON VAN FLYMEN

Desuden oplyser de, at de vil tilbyde kunder med billetter til fly i løbet af de næste tre dage mulighed for at ændre deres tidsplaner.

Københavns Lufthavn har i den seneste tid også haft problemer med køer.

Københavns Lufthavn meldte ud tidligere i maj, at der var flere passagerer 12. maj, der ikke kom om bord på deres fly.

»Ja, der var nogen, der ikke nåede deres fly. Det er flyselskaberne, der har oversigten over det, så vi kender ikke omfanget endnu,« sagde Lise Agerley Kürstein, der er kommunikations- og pressechef i Københavns Lufthavn.

»Det er naturligvis en situation, vi virkelig ikke er glade for i lufthavnen,« tilføjede hun.



Køerne begyndte fra udgangen af metroen og fortsatte gennem hele lufthavnen.

Der er også lagt op til en kaotisk Kristi himmelfartsferie for de mange tusinde danskere, der benytter helligdagen til en forlænget weekend i en storby eller nogle afslappende dage i majsolen på sommerhusterrassen.

SAS har aflyst op mod 4.000 afgange fra maj til august, og det kommer også til at påvirke ferierejsende i Kristi himmelfartsferien, lød det fra pressechef i SAS i Danmark Alexandra Lindgren Kaoukji til B.T., inden miniferien startede.

»De påvirkede kunder vil få besked i god tid på sms eller mail. De vil blive tilbudt en anden afgang på samme dag,« siger hun og understreger, at de berørte kunder allerede er blevet informeret.